29 апреля в Курземе 21-летняя девушка получила травмы при прыжке из окна второго этажа, сообщила представитель службы Неотложной медицинской помощи Инга Витола.

Девушка спрыгнула на землю с высоты примерно трех-четырех метров. Она приземлилась на ноги, при этом травмировав позвоночник и получив переломы кости пятки.

Кроме того, два несчастных случая случились на рабочих местах. Так, в рижском регионе сверху на 24-летнего мужчину упала тяжелая пластина. Мужчина получил травмы позвоночника и таза, а также перелом ног и повреждения внутренних органов. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу.

А в Риге 57-летний мужчина в алкогольном опьянении всю ночь провел на улице и получил переохлаждение тела. А под Ригой при похожих обстоятельствах на улице найден 50-летний мужчина.

Всего за 29 апреля латвийские медики получили 1104 вызова, из них 170 были связаны с различными травмами.