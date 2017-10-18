Государственная полиция начала уголовный процесс о возможном мошенничестве в крупном объеме в связи с разрешениями на производство "зеленой электроэнергии" при обязательных закупках.

Как пояснили порталу Delfi в полиции, 17 октября было получено заявление от Министерства экономики с просьбой начать уголовный процесс, в связи с чем возбуждено уголовное дело по статье 177 части 3 — мошенничество в крупном объеме. За такое преступление грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет, с конфискацией имущества или без.

Как сообщалось, этой осенью истек срок, до которого предприятия должны были закончить строительство "зеленых электростанций" (малых ГЭС, биогазовых станций, ветровых генераторов и т. п.). Если станция работает, ее владельцы могут продавать электроэнергию по очень высокой цене, а потребителям (жителям и предприятиям) это будет обходиться до 100 млн евро в ближайшие 10 лет как компонент обязательной закупки электроэнергии.

Передача TV3 "Neka Personīga" назвала предприятия, которые не закончили проекты, но лицензии сохранили, а для успешного прохождения теста Sadales tīkls использовали переносные генераторы. Это компании Briedis Būve (Салдусский край), Madonas eko (Мадона), Tektus и M parks (Аматская волость), E Streņči (Стренчи), Elektro Rīdzene (Цесиский край), E Seda (Стренчский край).

Работники Sadales tīkls не ответили передаче, обращается ли внимание на то, как и в каком объеме производят энергию тестируемые станции — топится ли печь, крутятся ли турбины — это не их ответственность. Главное, что энергия вырабатывается, и это не причиняет вреда общей сети.

Когенерационные предприятия в Стренчи, Седе, Вайве и Мадоне пополам принадлежат АО Nilex grupa и зарегистрированной в Эстонии компании Mahnid ja Rahnud. Мадонскую компанию купили в сентябре, остальные три — в декабре прошлого года, и членом правления во всех четырех предприятиях значится Андис Даболс, который трактует ситуацию как "сохранение квот". По его словам, ничего противозаконного в этом нет, в том числе тестирование для Sadales tīkls с помощью арендованной маломощной переносной электростанции, работающей на гранулах.

Министерство экономики до осени 2012 года выдало 560 разрешений на производство субсидируемой "зеленой энергии". Большая часть разрешений уже аннулирована, потому что станции не построены и производство не начато. У упомянутых компаний разрешения не отняли, потому что они прошли тестирование.

По данным передачи, среди последних крупных "зеленых" когенерационных станций, претендующих на господдержку и обязанных уже начать производство, — связанная с предпринимателем Марисом Мартинсонсом Rīgas enerģija. Но "Nekā Personīga" известно, что станция не сдана в эксплуатацию, а также есть подозрение, что ее тестирование в сентябре проводилось нечестно, потому что, согласно видео, снятому в последние дни проверки, ничто не свидетельствует о том, что станция работает. На ней не закончен монтаж котла и не установлена турбина. Это подтвердил и просмотревший запись профессор Рижского технического университета Гатис Бажбауэрс.