Вечером 5 июля к сотрудникам Рижской муниципальной полиции (РМП), патрулирующим Зиепниеккалнс, обратился мужчина, ставший свидетелем нападения двух юношей на женщину. При этом очевидец указал на находящихся рядом парней.

Обоих подозреваемых остановили и попытались узнать, что произошло. Один из парней утверждал, что в то время, когда они находились на конечной автобусной остановке, на них внезапно накинулась незнакомая женщина. Чтобы защитить себя, парень вынужденно применил физическую силу. Также он продемонстрировал полицейским свою разбитую губу. Оба 17-летних юноши не скрывали, что распивали алкоголь.

Стражи порядка застали на остановке женщину, которая объяснила, что юноши вели себя неадекватно, хамили и сквернословили. По этой причине она решила с ними поговорить и указать на непристойное поведение. Однако, по ее словам, один из парней на нее накинулся, а затем схватил за волосы и повалил на землю. Как отмечают в РМП, женщина также была подшофе.

На место происшествия вызвали "скорую". После осмотра одного из парней решили госпитализировать. Женщина от медицинской помощи отказалась.

Поскольку женщина изъявила желание написать заявление в полицию, второго юношу передали для дальнейших следственных действий Госполиции.