О ЧП было сообщено в Курземский участок Рижского регионального управления полиции. В рамках начатого уголовного процесса полиция выявила одного из нападавших. Потерпевшие смогли по представленной полицией фотографии опознать своего обидчика, и 24 июля его задержали.
Стоит отметить, что подозреваемый 1984 г.р. ранее неоднократно попадал в поле зрения органов правопорядка за аналогичные преступления. Его подельника 1984 г.р., взяли 25 июля — все это время он прятался у своей подруги.
Полиции удалось найти часть похищенных вещей, а также передать их законным владельцам. Следствие продолжается.