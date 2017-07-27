В начале июля на одной из улиц в микрорайоне Иманта произошел конфликт между двумя компаниями мужчин. После словесной перепалки завязалась драка, в ходе которой у одного из пострадавших отобрали рюкзак, где находился кошелек с 900 евро и кредитными картами, а также мобильный телефон.

О ЧП было сообщено в Курземский участок Рижского регионального управления полиции. В рамках начатого уголовного процесса полиция выявила одного из нападавших. Потерпевшие смогли по представленной полицией фотографии опознать своего обидчика, и 24 июля его задержали.

Стоит отметить, что подозреваемый 1984 г.р. ранее неоднократно попадал в поле зрения органов правопорядка за аналогичные преступления. Его подельника 1984 г.р., взяли 25 июля — все это время он прятался у своей подруги.

Полиции удалось найти часть похищенных вещей, а также передать их законным владельцам. Следствие продолжается.