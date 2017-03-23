Государственная полиция разыскивает изображенного на фотографии мужчину, который подозревается в нападении на посетителя бара и нанесении ему телесных повреждений.

По информации Государственной полиции, инцидент произошел 2 сентября 2016 года. В 5.20 потерпевший вышел из бара в Старой Риге. Неожиданно к нему подошел молодой мужчина и начал конфликтовать. Словесная перебранка закончилась дракой, в ходе которой незнакомец ударил потерпевшего по лицу и сломал ему челюсть. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Полиция начала уголовный процесс по статье нанесение телесных повреждений средней тяжести. За данное преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, принудительные работы или денежный штраф.

Полиция просит внимательно посмотреть на фотографию подозреваемого. Если вам известно местонахождение данного мужчины, просьба звонить в полицию по телефонам: 67086230 или 110.