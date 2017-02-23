Курземское региональное управление полиции (КРУП) передало в прокуратуру материала уголовного дела о нанесении тяжких телесных повреждений, едва не приведших к смерти пострадавшего.

Как отмечают в КРУП, 18 ноября 2016 года на пульт дежурного Вентспилсского участка полиции поступила информация о том, что в подъезде одного из домов в Угале найден раненый мужчина 1961 г.р. По предварительным данным, у пострадавшего констатировали ножевые ранения в спину.

В ходе следствия полиция установила, что ранение нанес сосед, к которому в гости на распитие алкоголя отправилась гражданская супруга пострадавшего. Выяснилось, что мужчина пришел к соседу и потребовал, чтобы жена возвращалась домой, затем возникла драка, в ходе которой хозяин квартиры выпихнул незваного гостя, а затем нанес ему два удара ножом в спину.

Пострадавший в срочном порядке был доставлен в больницу, а подозреваемого 1978 г.р. задержали. Известно, что ранее он попадал в поле зрения органов правопорядка.