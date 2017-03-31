По данным пресс-центра Комиссариата полиции Литвы, 29 марта в течение нескольких часов на Via Baltica произошло два ДТП с участием автомобилей, которыми управляли граждане Латвии. В одной аварии погибли два латвийца, во второй травмы получили четыре человека, включая жителя Латвии.

По данным полиции, что 29 марта, около 10.40 ч. на Via Baltica, у деревни Паленгвиска после того как возобновили движение после ДТП (в 08.17 произошло ДТП, в котором погибли два гражданина Латвии), старший патрульный Э.Й. (1984 г.р.) регулировал движение. Когда полицейский останавливал ехавшие со стороны Каунаса машины, в остановившийся в первой полосе Ford Fiesta врезался VW Passat, которым управлял гражданин Латвии.

После удара Ford Fiesta проехала вперед и сбила полицейского. Сотрудник полиции упал в кювет, его увезли в больницу, после осмотра было назначено амбулаторное лечение. В результате ДТП пострадала сидевшая на заднем сидении Ford Fiesta женщина (1983 г.р.) — ее увезли в Мариямпольскую больницу и 4-месячный младенец, которого доставили в Каунасскую клинику.

Также пострадал и пассажир VW Passat — гражданин Латвии (1977 г.р.), его увезли в Мариямпольскую больницу. Водители обоих автомобилей не пострадали. Движение на этом участке дороги было закрыто.