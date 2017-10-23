В воскресенье в Даугавпилсском крае за контрабанду 40 тыс. сигарет были задержаны граждане Латвии и бригада поезда из Белоруссии, сообщили агентству ЛETA в Государственной погранохране.

При проверке оперативной информации в Бикерниекской волости пограничники обнаружили на заброшенном хуторе тайник. В нем были спрятаны семь обернутых зеленой пленкой упаковок сигарет, которые были выброшены из проходившего мимо поезда и спрятаны двумя гражданами Латвии — 1976 и 1986 гг. рождения.

Оба задержанных мужчины ранее уже попадали в поле зрения пограничников в связи с незаконным оборотом табачных изделий.

По подозрению в соучастии в перемещении контрабандных сигарет через госграницу с использованием железнодорожных грузоперевозок пограничники задержали также машиниста поезда и его помощника — граждан Белоруссии.

Изъято 40 000 сигарет Winston с белорусскими акцизными марками. Начат уголовный процесс о незаконном перемещении табачных изделий в группе лиц по предварительному сговору. Задержанные помещены в изолятор временного содержания.