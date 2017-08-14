Вечером 13 августа в Курземское региональное управление полиции поступила информация о том, что в Талси, во дворе одного из домов замечены оставленные без присмотра взрослых маленькие дети в возрасте 3 и 6 лет.

В разговоре с детьми было установлено, что ни выбрались из квартиры на первом этаже через окно. Полицейские проверили жилье, и оказалось, что дверь заперта. Поскольку соседи не знали, кто мать мальчиков и где она находится, стражи порядка пробрались в дом через окно.

В квартире они нашли документы, благодаря которым установили личности детей. В доме не оказалось еды, только хлеб, который хранился на полке, куда дети не смогли бы дотянуться.

Поскольку семья проживала по адресу относительно недавно, и никто из соседей ничего о ней не знал, было принято решение передать голодных детей под опеку сотрудников Талсинского кризисного центра.

Мать мальчиков искали всю ночь, застать ее удалось лишь утром 14 августа при очередном осмотре квартиры. Лишь от полицейских 26-летняя мать узнала , что произошло накануне и где ее дети. Материалы дела переданы сиротскому суду.

Полиция благодарит неравнодушных жителей, которые, заметив детей, не остались в стороне, а сразу же сообщили в полицию, возможно, предотвратив трагедию.