Ночью 1 марта сотрудники Курземского управления Рижской муниципальной полиции получили вызов в Дзирциемс, где некий мужчина ломился в квартиру.

Прибыв по указанному адресу, стражи порядка застали в подъезде парня с девушкой, которая увидев полицейских, тут же поднялась на несколько этажей выше. Из квартиры вышла заявительница, которая рассказала, что в дверь ломится ее 17-летний сын. Парень заявился домой с подругой, однако мать их не впустила. От парня сильно пахло спиртным. Полицейским он рассказал, что пил вместе с друзьями вино.

Стражи порядка поднялись наверх и попросили девушку спуститься. Увидев друг друга женщины стали ругаться, не скупясь на оскорбления. 21 -летняя девушка объяснила, что встретила парня в компании друзей и предложила ему выпить вина. После употребления горячительных напитков парочка решила отправиться к парню домой.

На место вызвали "скорую". Медики осмотрели молодого человека и приняли решение о госпитализации. В крови мужчины было констатировано 1,36 промилле.

На девушку был составлен административный протокол о спаивании несовершеннолетнего лица. В свою очередь, парня призвали к ответственности за употребление алкогольных напитков.