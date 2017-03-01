Национальная полиция проводила досудебное расследование по уголовному производству в отношении бывшего президента CityCommerce Bank Тумовса и бывшего главы правления банка с 17 сентября 2014 года. Их подозревают в совершении ряда преступлений.
Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. Неправомерная выдача кредита ООО "Рил-Мейд" привела к убытку 90,1 млн грн.
30 декабря 2016 года Рейнису Тумовсу было составлено сообщение о подозрении, а 4 января 2017 его объявили в международный розыск. 12 января было получено разрешение на его задержание для применения меры пресечения в виде содержания под стражей. 26 января на основании поручения следователя Тумовса объявили в розыск. Прокурор в судебном заседании поддержал ходатайство и просил его удовлетворить.
Защитники подозреваемого выступили против удовлетворения ходатайства, так как Тумовсу не было должным образом сообщено о подозрении, поскольку письмо было направлено по одному адресу, а с 13 сентября 2016 года Тумовсу был выдан вид на жительство в Латвии до сентября 2021 года.
Согласно материалам, в связи с этим следователю было отказано в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого.
Бывший президент банка, который также был одним из его совладельцев, подозревается в хищении и отмывании денег.