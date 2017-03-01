Экс-президент CityCommerce Bank Рейнис Тумовс избежал ареста из-за смены места жительства с Украины на Латвию. Фактически, именно на этом основании Печерский районный суд Киева отказался взять его под стражу. Об этом сообщает Financial club со ссылкой на материалы суда.

Национальная полиция проводила досудебное расследование по уголовному производству в отношении бывшего президента CityCommerce Bank Тумовса и бывшего главы правления банка с 17 сентября 2014 года. Их подозревают в совершении ряда преступлений.

Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. Неправомерная выдача кредита ООО "Рил-Мейд" привела к убытку 90,1 млн грн.

30 декабря 2016 года Рейнису Тумовсу было составлено сообщение о подозрении, а 4 января 2017 его объявили в международный розыск. 12 января было получено разрешение на его задержание для применения меры пресечения в виде содержания под стражей. 26 января на основании поручения следователя Тумовса объявили в розыск. Прокурор в судебном заседании поддержал ходатайство и просил его удовлетворить.

Защитники подозреваемого выступили против удовлетворения ходатайства, так как Тумовсу не было должным образом сообщено о подозрении, поскольку письмо было направлено по одному адресу, а с 13 сентября 2016 года Тумовсу был выдан вид на жительство в Латвии до сентября 2021 года.

Согласно материалам, в связи с этим следователю было отказано в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого.

Бывший президент банка, который также был одним из его совладельцев, подозревается в хищении и отмывании денег.