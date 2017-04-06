Экскаватор стрелой задел линию электропередач: водитель получил ожоги

Foto: Veiss По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), 5 апреля в Нице, на ул. Сколас произошло ЧП: 29-летний водитель, управлявший экскаватором с поднятой стрелой, задел линию электропередач. В результате происшествия загорелся трактор, водитель получил ожоги и был госпитализирован. По данному делу начат административный процесс.

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