Валгаский суд Тартуского уездного суда приговорил к реальному сроку заключения вора из Латвии, который огбокрал десятки домов в Валге и Пярну, пишет газета Valgamaalane.

В обвинении, предъявленном Лыунаской окружной прокуратуры, были отмечены 58 эпизодов самовольного вторжения с кражей в квартиры или жилые помещения в городе Валге, которые были совершены в период с 15 октября 2013 года до 8 ноября 2014 года. Число пострадавших составляет 67, а общий размер ущерба превышает 67 500 евро.

Одновременно с Валгой 47-летний гражданин Латвии Янис Скопецс также действовал в Пярну, где было зафиксировано 22 связанных с ним преступления. У него не было связей в Валге, чтобы приехать из Лимбажи, он предположительно пользовался водителем, который привозил его в Валгу.

Согласно решению суда, у профессионального вора сформировались определенная схема действий и метод совершения преступлений. Все кражи проходили в темное время суток, когда в домах не работало освещение; они прекращались на весну и лето. Скопецс предпочитал окна и балконные двери с пластиковыми рамами на первом этаже, выходившие во внутренний двор или скрытые от взгляда соседей. Не месте некоторых краж находили также лестницы неизвестного происхождения. На окнах и дверях встречались следы одинаковой техники взлома. Один из использовавшихся инструментов был конфискован у грабителя в Пярну.

Скопецс крал преимущественно предметы, которые мог быстро забрать. Он отдавал предпочтение наличным деньгам, золотым и серебряным украшениям, крепкому алкоголю, современной легкой технике и ноутбукам. Только в пяти случаях он крал и новые тонкие телевизоры — тогда он мог воспользоваться автомобилем, пишет Valgamaalane.

По словам судьи Аннемарие Герасимовой, суд

признал Скопецса виновным в кражах и взломах и приговорил его к пяти годам тюрьмы.