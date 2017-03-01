28 февраля во второй половине дня двое рыболовов-любителей из Латвии на льду Пярнуского залива оказались отрезанными от берега полыньей. Эстонские спасатели помогли им добраться до берега, передает BNS.

Как сообщила пресс-служба спасательного департамента, отметив, что вызов от двух латвийских рыболовов, удивших рыбу поблизости от мыса Суурна в волости Тахкуранна, поступил в 17 часов. Находившимся в 300 метрах от берега рыболовам путь преградила полынья шириной около десяти метров.

Морские спасатели Пярнуского отделения полиции на своей лодке переправили на берег спасенных мужчин 43 и 36 лет. Медицинская помощь им не потребовалась.

В этом году эстонские спасатели пришли на помощь 13 рыболовам из Латвии, оказавшимся в беде в Пярнуском заливе. За весь прошлый год спасатели выручили из беды семерых рыболовов из Латвии.

Полиция напоминает, что ледовые условия в Пярнуском заливе нестабильные и выход на лед по-прежнему опасен для жизни.