Сотрудники Европола раскрыли международную сеть по отмыванию денег, в которой фигурировали шесть стран Евросоюза: Дания, Германия, Латвия, Литва, Эстония, Испания. Также по делу проходят лица из Сингапура и Гонконга.

Как отмечает пресс-центр Европола, осенью 2015 года Финансовая прокуратура Франции в ходе досудебного следствия вышла на международную преступную сеть, которая профилировалась на легализации доходов, полученных преступным путем.

Изначально правоохранительные органы расследовали работу "прачечных" во Франции. Второе дело, связанное с первым, касалось нелегальных азартных игр в интернете и отмыванием денег с целью уклонения от уплаты налогов. По предположению следствия, за шесть лет преступники смогли "отмыть" около 200 миллионов евро.