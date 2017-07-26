Автобус Lux Express, который совершал рейс из Таллина в Ригу, во вторник вечером попал в аварию на территории Латвии. ДТП произошло в тот момент, когда автобус совершал обгон, сообщает rus.Delfi.ee.

Председатель правления Lux Express Ханнес Саарпуу заявил порталу, что в аварию попал автобус Lux Express, который выехал из Таллина в 17:00. Столкновение произошло между автобусом и легковым автомобилем во время обгона. Легковой автомобиль задел также и другую находившуюся на дороге машину.

"Автобус следовал по шоссе за медленно двигавшейся фурой, и водитель решил ее обогнать. Скорость автобуса во время обгона по данным GPS составляла 92 км/ч, на данном отрезке пути разрешенная скорость составляет 90 км/ч", — сообщил Саарпуу Delfi.

Пассажиры и водитель автобуса не пострадали. Водителям автомобилей была на месте оказана помощь, и они были доставлены в больницу. Детали инцидента будут установлены в ходе расследования.