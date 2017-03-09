ФОТО: Беженцы из Сомали пытались ввезти в Латвию почти 600 килограммов ката

Сотрудники Управления таможенной полиции Службы госдоходов совместно с коллегами из Управления таможни пресекли сразу несколько попыток ввоза из Кении в Латвию крупных партий ката. Пересылку наркотиков организовали граждане Сомали, получившие в Австрии и Словении статус беженцев.

Наркотики был обнаружены в грузе, который был доставлен авиарейсом из Турции. В 21 картонной коробке якобы находились сушеные листья хны, всего 432 килограмма. В рамках уголовного процесса, груз был отправлен на экспертизу, которая показала, что это сушеный кат.

В тот же день на таможенный контроль аэропорта "Рига" была доставлен еще один груз из Кении. Согласно документам, в нем находились 44 килограмма сушеной хны. Визуально вещество было похоже на то, что только что изъяли. Образы отправили на экспертизу. По факту возможного ввоза на территорию Латвии психотропных веществ был начат уголовный процесс.

Спустя три дня там же в аэропорту "Рига", но уже на другом складе, таможенники изъяли еще один груз из Кении, весом 106 килограммов. В сопроводительной документации было указано, что это хозяйственные вещи, однако внутри оказалось вещество растительного происхождения, визуально напоминающее высушенный кат.

В тот же день по подозрению в незаконном ввозе на территорию Латвии психотропных веществ в Риге были задержаны три человека - двое из них арестованы, по отношению к третьему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В общей сложности изъято 582 килограмма наркотика. Его стоимость на черном рынке превышает 500 тысяч евро.

Foto: VID

Foto: VID