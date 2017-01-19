В четверг днем, 19 января, на проспекте Виестура в Риге загорелся жилой пятиэтажный дом. На месте работают семь пожарных машин, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Вызов на пульт дежурного поступил в 12.21. Первоначально сообщалось о задымлении в подвале. Однако прибыв на место, пожарные констатировали, что в подвале горит мебель и другие бытовые вещи.

Из дома было эвакуировано 23 человека. Людей выводили из задымленных помещений в специальных дыхательных масках. Восемь человек пострадали и были переданы медикам "скорой".

На месте работают шесть автоцистерн и одна автолестница. Работы по тушению пожара продолжаются.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!