В конце прошлой недели работники Государственной полиции обнаружили на дачном участке в Юрмале 40,5 килограмма спайса. Наркотики были спрятаны в мешках на цветочной грядке.

В субботу, 18 марта, в ходе проверки оперативной информации сотрудники Юрмальского участка Рижского регионального управления полиции совместно с коллегами из участка полиции "Браса" провели на территории дачного участка в Варнукрогсе обыск. Подняв пленки, которыми были накрыта цветочная грядка, полицейские обнаружили яму глубиной примерно полтора метра, в которой находились упаковки с веществом неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что это спайс. В общей сложности было найдено и изъято 40,5 килограмма наркотических веществ стоимостью 120 тысяч евро.

В ходе обыска, сотрудники полиции обнаружили также оборудование, которое, возможно, раньше использовалось для выращивания марихуаны — лампы, систему полива, генератор, а также удобрения для почвы.

В тот же день по подозрению в незаконном хранении наркотических веществ с целью их дальнейшей реализации был задержан мужчина 1986 г.р. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции за грабеж.

По имеющейся в распоряжении полиции информации, спайс планировалось продавать жителям Риги. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося, в том числе где задержанный приобретал наркотические вещества.

Против задержанного мужчины начат уголовный процесс. В понедельник, 20 марта, он был арестован.