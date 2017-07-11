ФОТО: На Каменном мосту столкнулись грузовик и трамвай

rus.DELFI.lv | LETA |





Foto: LETA Во вторник, 11 июля, при повороте с набережной 11 ноября на Каменный мост трамвай столкнулся с грузовиком, сообщает агентство LETA. Люди, скорее всего, не пострадали. Из-за аварии могут опаздывать трамваи, направляющиеся в Пардаугаву.

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