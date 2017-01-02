ФОТО: На Виенибас гатве горит жилой дом, движение восстановлено

Foto: LETA В понедельник днем, 2 января, на улице Виенибас гатве загорелся дом, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Когда пожарные прибыли на место, полутороэтажный частично жилой дом был полностью объят пламенем. Горел мансардный этаж, чердак и крыша на площади 90 квадратных метров. Пожару присвоена повышенная степень опасности, на месте работают 26 пожарных и 5 машин. Около двух часов дня пожар удалось локализовать. Пострадавших нет. Работы по ликвидации пожара продолжаются. Транспортное движение восстановлено. Pamatīgs ugunsgrēks Vienības gatves/ Ģimnastikas ielas krustojumā. Par laimi cietušo nav, bet Ģ.ielā bloķēta satiksme pic.twitter.com/srErqIyWdI

— Zane Brikmane (@zanebrikmane) 2 января 2017 г.

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