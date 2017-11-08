В воскресенье 5 ноября, около 21.00, сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) во время патрулирования в Саркандаугаве на одной из остановок общественного транспорта заметили нескольких мужчин с большими сумками, сообщает Riga.lv. Полицейские решили остановиться для проверки.

Сотрудники РМП попросили мужчин открыть сумки. В сумках находились семь ноутбуков, дрон, автомагнетолы, фен, микроскоп, проектор и детские игрушки. На вопрос о происхождении вещей один из мужчин сказал, что приобрел их на рынке, но вскоре начал путаться и уже не смог ничего уточнить.

С учетом того, что рассказ был неубедительным, было решено доставить мужчин 47 и 48 лет в Государственную полицию для выяснения обстоятельств. Во время проверки данных выяснилось, что мужчины ранее попадали в поле зрения полиция в связи с кражами.

Четыре часа спустя сотрудники РМП во время патрулирования в Вецмилгрависе заметили подозрительного мужчину на велосипеде с большим белым мешком за плечами. Полицейские решили проверить и этого человека.

Мужчина предоставил для осмотра пакет, в котором находились три флекса, строительный фен, электропила и пять труб из цветного металла. На вопрос, откуда у него все это, мужчина рассказал, что нашел мешок возле мусорных контейнеров. В нагрудном кармане у него были два фонарика, два карманных ножа, несколько отверток и перчатки.

Проверка данных показала, что 43-летний мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Также выяснилось, что мужчина находится под надзором полиции. Мужчину доставили в Государственную полицию для дальнейших процессуальных действий.

Если узнаете свои вещи, свяжитесь с Госполицией по номеру 67086030 или 67086000.

