ФОТО: Полиция просит отозваться женщин, сумочки которых украл этот человек

Foto: Valsts polcija Сотрудники валмиерского участка Госполиции по подозрению в краже сумочек задержали изображенного на фото мужчину 1993 года рождения. У правоохранительных органов есть основания полагать, что этот молодой человек может быть причастен и к другим аналогичным кражам, поэтому просят отозваться всех пострадавших от рук подозреваемого жителей Валмиеры. Звонить можно по номерам 64201353 или 110, а также обратиться в ближайший полицейский участок.

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