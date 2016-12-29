ФОТО: Полиция разыскивает женщину

Foto: Valsts policija Криминальное управление Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает Карину Парфенову. Женщина уклоняется от отбывания наказания, назначенного судом за совершенное преступление. Полиция прочит внимательно посмотреть на фотографию и откликнуться любого, кому что-либо известно о местонахождении Парфеной. Номера телефонов, по которым можно звонить: 67086680, 20269016 или 110.

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