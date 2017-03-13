В понедельник утром произошло возгорание в торговом центре Juglas Centrs на Югле, сообщили порталу DELFI очевидцы происшествия.

Факт возгорания также подтвердила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха. В интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (ЛТВ) она сказала, что в торговом центре Juglas Centrs произошло возгорание в спортивном клубе, горит крыша.

На месте работают 11 пожарных расчетов (свыше 40 спасателей).

По данным агентства LETA, еще до приезда пожарных из здания были эвакуированы все люди. По первоначальной информации, пострадавших нет.

Как сообщили порталу DELFI в Государственной полиции, из-за пожара в торговом центре Juglas Centrs, который расположен на Бривибас гатве, 434b, блокировано движение транспорта по Югловской набережной на съезде от Бривибас гатве и ул. Юглас у Бривибас гатве.

Рядом с торговым центром располагается заправочная станция, но пока угрозы нет.

Фото прислал очевидец.