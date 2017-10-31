В 8 часов утра на мосту через Лиелупе в Елгаве столкнулись девять машин. В результате аварии были блокированы обе полосы по направлению из Риги в центр, сообщает портал jelgavasvestnesis.lv. Кроме того, из-за аварии было заблокировано движение на воздушном мосту через железную дорогу на шоссе по направлению из Литвы в центр города. На шоссе и окрестных дорогах образовались пробки.

ДТП произошло также в Озолниеках, где с моста соскользнула грузовая машина и заблокировала движение. На данный момент движение там возобновлено.

Latvijas valsts ceļi сообщает, что сложные условия передвижения зафиксированы в окрестностях Гулбене и Скрунды, на Даугавпилсском шоссе (А6), в окрестностях Огре. На опасных участках работает спецтехника.