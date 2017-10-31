Во вторник утром в Елгаве из-за обледенения на дорогах произошли две крупные аварии. В одной из них, по данным полиции, столкнулись девять автомобилей. Движение в центре города было фактически блокировано.

В 8 часов утра на мосту через Лиелупе в Елгаве столкнулись девять машин. В результате аварии были блокированы обе полосы по направлению из Риги в центр, сообщает портал jelgavasvestnesis.lv. Кроме того, из-за аварии было заблокировано движение на воздушном мосту через железную дорогу на шоссе по направлению из Литвы в центр города. На шоссе и окрестных дорогах образовались пробки.

Jelgavā uz Lielupes tilta avārija – Lielajā ielā veidojas sastrēgums; autovadītāji aicināti izvēlēties apvedceļu https://t.co/RoqNDVEMRW pic.twitter.com/iDqHClB8Nj

— Jelgavas Vēstnesis (@Vestnesis) October 31, 2017

ДТП произошло также в Озолниеках, где с моста соскользнула грузовая машина и заблокировала движение. На данный момент движение там возобновлено.

Latvijas valsts ceļi сообщает, что сложные условия передвижения зафиксированы в окрестностях Гулбене и Скрунды, на Даугавпилсском шоссе (А6), в окрестностях Огре. На опасных участках работает спецтехника.