Для гражданина Латвии, севшего за руль после употребления алкоголя, попытка скрыться от полицейских закончилась выездом с дороги — для задержания опасного водителя стражи правопорядка применили "ежа" для остановки автомобиля и сделали предупредительные выстрелы в воздух.

В 12.41 в субботу центр тревоги получил сообщение от жительницы Пярну, которая сообщила о припаркованном у магазина на Рижском шоссе автомобиле "Seat" с литовскими номерными знаками. Этот автомобиль ранее привлек внимание женщины опасными маневрами, а его водитель мог быть нетрезв, сообщила Ляэнеская префектура.

Ко времени прибытия патруля автомобиль "Seat" уехал с места, но полицейские продолжили искать машину и заметили отвечающий описанию автомобиль на шоссе Таллин-Пярну-Икла. Полицейские дали водителю сигнал к остановке, но тот его проигнорировал и продолжил движение по направлению к границе с Латвией.

Информация была передана и другим патрулям, для остановки опасного автомобиля полицейские перекрыли движение на шоссе в обоих направлениях, чтобы использовать для его остановки "ежа". "Seat" переехал через "ежа" и съехал с дороги на 184-м километре шоссе Таллин-Пярну-Икла. Водитель выбежал из машины и попытался скрыться в лесу. Полицейские сделали два предупредительных выстрела в воздух, и мужчина был задержан.

Им оказался 40-летний гражданин Латвии, управлявший автомобилем, не имея на это прав и употребивший алкоголь. Других людей в машине не было. Водитель повреждений не получил, его доставили в Пярнуского отделение полиции, где были продолжены следственные действия. Мужчина задержан на 48 часов.

"Служебное оружие применяется лишь в крайних случаях, но для полицейских в таких случаях приоритетом является безопасность других людей и прекращение опасной ситуации", — пояснил комиссар патрульной службы Пярнуского отделения полиции Риво Сааре. Он добавил, что отдельной благодарности заслуживает женщина, позвонившая в полицию и сообщившая о показавшемся ей опасным водителе: "Благодаря этому звонку водителя задержали прежде, чем из-за его действий кто-либо пострадал".