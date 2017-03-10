ФОТО: В Резекненском крае столкнулись три машины, погиб водитель

В пятницу утром, 10 марта, в волости Гришкану на дороге Резекне-Дагда столкнулись три машины, сообщили в Государственной полиции. Один человек погиб.

Foto: Valsts polcija

Мужчина 1936 г.р., управляя автомобилем Opel, выбрал небезопасную скорость, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault, за рулем которого находился мужчина 1987 г.р. После удара Opel врезался также в автомобиль Toyota, которым управлял мужчина 1965 г.р.

От полученных травм пожилой водитель Opel скончался. Его пассажирка, женщина 1941 г.р., с травмами доставлена в больницу.

В Государственной полиции подчеркивают, что большинство аварий происходит из-за несоблюдения скоростного режима. Если скорость превышена, то тормозной путь увеличивается. Эти метры могут стать решающими в ДТП. Полицейские призывают не ехать с максимально допустимой скоростью на участках, где дорога скользкая, имеются ямы или разные покрытия.