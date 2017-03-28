Как отмечают в полиции, из-за ДТП движение по трассе А 8 было на несколько часов заблокировно. На месте происшествия работают спасатели, медики Службы неотложной медицинской помощи и полиция.

По предварительным данным, на шоссе столкнулись легковушка из Латвии и грузовик с литовскими номерами. Чтобы извлечь из автомобилей пострадавших, работники Государственной пожарно-спасательной службы применяли гидравлическое оборудование.