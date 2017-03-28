По информации Госполиции, во вторник около полудня на 32-м км дороги Рига — Елгава — граница Литвы (волость Элеяс) произошла авария, в результате которой погиб один человек, еще несколько получили травмы.

Как отмечают в полиции, из-за ДТП движение по трассе А 8 было на несколько часов заблокировно. На месте происшествия работают спасатели, медики Службы неотложной медицинской помощи и полиция.

По предварительным данным, на шоссе столкнулись легковушка из Латвии и грузовик с литовскими номерами. Чтобы извлечь из автомобилей пострадавших, работники Государственной пожарно-спасательной службы применяли гидравлическое оборудование.



Smaga avārija uz Jelgavas — Elejas ceļa; viens cilvēks gājis bojā. FOTO no notikuma vietas https://t.co/vbb1OBrv2j pic.twitter.com/i4E20Ab39Y

— SKATIES (@skatieslatvija) 28 марта 2017 г.



