В понедельник утром произошло возгорание в торговом центре Juglas Centrs на Югле, сообщили порталу DELFI очевидцы происшествия.

Факт возгорания также подтвердила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха. В интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (ЛТВ) она сказала, что в торговом центре Juglas Centrs произошло возгорание в спортивном клубе, горит крыша.

По данным агентства LETA, еще до приезда пожарных из здания были эвакуированы все люди. По первоначальной информации, пострадавших нет.

Как сообщили порталу DELFI в Государственной полиции, из-за пожара в торговом центре Juglas Centrs, который расположен на Бривибас гатве, 434b, блокировано движение транспорта по Югловской набережной на съезде от Бривибас гатве и ул. Юглас у Бривибас гатве. Все ограничения были сняты в 11.25.

Фото прислал очевидец.