Факт возгорания также подтвердила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха. В интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (ЛТВ) она сказала, что в торговом центре Juglas Centrs произошло возгорание в спортивном клубе, горит крыша.
По данным агентства LETA, еще до приезда пожарных из здания были эвакуированы все люди. По первоначальной информации, пострадавших нет.
Как сообщили порталу DELFI в Государственной полиции, из-за пожара в торговом центре Juglas Centrs, который расположен на Бривибас гатве, 434b, блокировано движение транспорта по Югловской набережной на съезде от Бривибас гатве и ул. Юглас у Бривибас гатве. Все ограничения были сняты в 11.25.
Фото прислал очевидец.
Iedzīvotāju ievērībai — Juglā dzēšam ugunsgrēku,kas izcēlies sabiedriskā ēkā.Šobrīd notikuma vietā strādā vairāk kā 30 ugunsdzēsēji glābēji!— VUGD (@ugunsdzeseji) March 13, 2017
"Juglas centrs" deg. pic.twitter.com/bGE3nG24qy
— Uldis Janušs (@uldisjanuss) 13 марта 2017 г.