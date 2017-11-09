В минувшую среду в Салдусе, во время совместной проверки, устроенной Департаментом безопасности дорожного движения (ДБДД) и Госполицией, был остановлен грузовой автомобиль, у которого не хватало амортизатора.

Как отмечают в ДБДД, также во время рейда были выявлены машины с абсолютно "лысой" резиной и другими нарушениями. Примечательно, что на этой неделе во время провели в другом районе Латвии остановили грузовую машину, у которой оказался всего один тормозной диск.

ДБДД напоминает: если при проверке машины обнаружены повреждения, которые угрожают безопасности движения, автомобиль не может принимать участие в движении. В этом случае инспектор останавливает транспортное средство, забирает номера и аннулирует разрешение на участие в движении. Получить номера обратно можно отремонтировав машину и пройдя техосмотр.