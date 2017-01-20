Полиция Германии провела в федеральной земле Саксония масштабную спецоперацию против группировки магазинных воров, в которую входили выходцы с постсоветского пространства, пишет Focus.

Задержанные, среди которых оказались пять женщин из Латвии и Вьетнама в возрасте от 26 лет до 51 года. При обыске квартир подозреваемых было обнаружено большое количество похищенных из магазинов товаров и продуктов: сигареты, алкогольные напитки, косметика, кофе, детское питание. Некоторые кражи злоумышленники совершали и из жилых домов.

В облавах участвовало около 600 полицейских. Рейды проводились в городах Лейпциг, Дрезден, Галле, Радеберг, Фрайталь, Фрайберг и Штригисталь. В итоге были арестованы 15 иностранцев, в том числе 10 граждан Грузии, передает ТАСС.

Всего были проведены обыски по 30 адресам, в том числе в центрах размещения беженцев. Чтобы вывезти конфискованное имущество, полицейским пришлось использовать грузовик.

Кроме всего прочего, у задержанных обнаружены наркотики — 30 граммов героина, а также "кристалл" (метамфетамин). В рамках расследования конфисковано четыре автомобиля, крупные денежные суммы, арестованы банковские счета.

По данным следователей, группировка действовала около года. Уже в мае 2016 года начались первые задержания подозреваемых, которые совершали кражи на вокзале в Дрездене. Нанесенный преступниками ущерб оценивается в сотни тысяч евро.