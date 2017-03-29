В Госполицию с заявлением о возобновлении расследования обратились мамы трех девушек, которые несколько лет назад во время посещений спортивных занятий, возможно, подвергались домогательствам сексуального характера. Об этом пишет газета Latvijas Avize. Тренер свою вину не признает.

Тренер, который занимался в девочками несколько лет назад, водил их голыми в баню, где предлагал полностью раздеваться, лично парил и массировал. По данным газеты, речь идет об Олеге Балахничеве, который тренировал и двух известных латвийских олимпийцев.

Как отмечает издание, по данному факту был начат уголовный процесс, но позже его закрыли. Дело рассматривалось в гражданском суде и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В 2016 году ЕСПЧ отклонил жалобу родителей девочек, однако двое из семи судей выявили проблемы в работе латвийских следователей. Судья Европейского суда из Латвии Мартиньш Митс указал, что уголовное расследование оказалось неэффективным. Что касается тренера, то его лишили сертификата тренера по пятиборью, но он все еще работает тренером по плаванию.

По делу проходили три девочки (1992, 1993 и 1995 г.р.), у которых констатированы психологические травмы. Одна из них пережила депрессию средней тяжести, нарушения сна и проблемы при налаживании отношений с мужчинами. Также у нее выявлена склонность к суициду. По словам одной из потерпевших, которой сейчас 22 года, тренер приглашал юных спортсменок в баню, призывал не стесняться, укладывал на лавку и делал массаж. При этом девочки лежали не только на животе, но и на спине. Тренер, по ее словам, при этом касался интимных зон.

Все эти события происходили в период с 2008 по 2009 год. На основании заявлений родителей потерпевших был начат уголовный процесс, но уже в 2010 году его закрыли из-за отсутствия состава преступления. В 2011 году родители обратились в суд по гражданским делам с требованием возместить моральный ущерб, в 2014 году иски были частично удовлетворены.

Потерпевшие: тренер говорил, что в бане надо быть голыми, чтобы получить медали

Одна из потерпевших – Байба (имя изменено) – в настоящее время изучает криминалистику в одном из британских вузов, параллельно занимается плаванием. Она собирается вернуться в Латвию и современное пятиборье. Девушка рассказала, что пришла заниматься к Балахничеву, когда ей было 14 лет. К той поре ее старшая сестра Тамара (имя изменено) уже полгода занималась плаванием. Девочку смутило, что тренер просит, чтобы воспитанницы ходили в баню голыми. Однако старшая сестра ей разъяснила позицию тренера: в бане надо быть раздетой, чтобы получить медали. Также, по словам Байбы, педагог утверждал, что, если человек в бане остается голым, то быстрей сбрасывает вес.

Cам тренер находился в бане в тонких шортах и шапке. В баню девочки ходили дважды в неделю. Однажды Балахничев арендовал для занятий небольшой бассейн в Юрмале, где сестра Байбы плавала нагишом, а он стоял в стороне и наблюдал. "Я Говорю: "Что ты делаешь? Оказалось, что тренер утверждал, будто при плавании в голом виде легче констатировать нюансы техники плавания… Сестра сказала, что больше не будет плавать голой, а мне показалось, что она все еще не понимала, что происходит. Так – спустя примерно три недели – я все рассказала родителям", - говорит Байба.

Тамара не хотела говорить о том, что произошло, плакала и очень сильно переживала. Потом с ней случилась истерика, и она созналась, что тренер ее заставил. Вспоминая события тех дней, Байба отмечает, что тренер никогда не ходил в баню с мальчиками. Однако при любой возможности заходил к девочкам: то поменять воду, то угостить арбузом. "Теперь я понимаю, что он манипулировал девочками, убеждая индивидуально каждую, почему ей надо нагишом идти в баню. Полагаю, что таким образом он получал сексуальное удовлетворение. За это тренер должен понести суровое наказание", - уверена Байба.

Еще одна потерпевшая по этому делу – Сандра. Ее мать Айна рассказала, что, когда ее дочь поехала на соревнования в Вильнюс, тренер приглашал ее к себе, а затем, когда она осталась в другой комнате, подошел к ее кровати и положил руку под одеяло. Девочка проснулась, испугалась, забежала в туалет, закрылась и просидела там несколько часов.

Спортсмены: Балахничев - тренер от бога, в домогательства трудно поверить

После этого последовало обращение в полицию и главе Федерации современного пятиборья Латвии – бывшему адмиралу Гайдису Андрею Зейботсу. Он пошел навстречу семьям девочек, созвал правление Федерации, на котором было решено исключить из своих рядов Балахничева. Правда, сертификат у него еще некоторое время оставался. Его удалось аннулировать после того, как вступил в силу приговор по гражданскому делу. Однако тренер смог получить сертификат Латвийской федерации плавания.

"Как президент и человек, который до сих пор активно занимается спортом, не вижу ни одной причины, зачем детям необходимо раздеваться во время занятий спортом", - говорит нынешний президент Федерации современного пятиборья Янис Лиепиньш, добавивший, что все были в шоке, узнав о методах Балахничева.

Известно, что Олег Балахничев дважды через суд пытался добиться восстановления на прежнем месте работы, но безрезультатно. Решение Латвийской федерации плавания о выдаче Балахничеву сертификата тренера стало для многих неожиданностью. Президент Федерации Айварс Платонов получил бразды правления в 2011 году и о прошлом нового тренера не знал. По его словам, все документы у тренера были в порядке, поэтому они удовлетворили просьбу Совета спортивных федераций и выдали ему лицензию.

В свою очередь представитель Федерации современного пятиборья Валерий Цветков считает, что Балахничев – тренер от бога, а события прошлых лет он расценивает, как кампанию по очернению коллеги. Владимир Кравцов, в прошлом титулованный спортсмен, уверен, что мать Байбы и Тамары просто хотела уничтожить Олега как тренера. "Когда я узнал, что он парил голых девочек, я сказал Олегу, что это плохо. Но я уверен, что он ничего плохого не думал и не делал", - резюмировал Кравцов.

Бывший воспитанник Балахничева – участник четырех Олимпийских игр по современному пятиборью, а ныне спортивный инструктор Национальных вооруженных сил Латвии Денис Черковский - пояснил, что лишь благодаря своему тренеру , у которого он занимался 8 лет, он смог многого добиться в спорте. Сам Денис никаких голых воспитанниц не видел, однако заявил, что, если это правда, то это плохо. Черковскис полагает, что тренер не собирался кого-то растлевать, на него так мог подействовать алкоголь. "Когда он уже не был моим тренером, я видел его иногда видел в Клейсты выпившим. В таком виде он иногда возил детей на автобусе в бассейн", - рассказал Денис.

Известная спортсменка и многократная участница Олимпийских игр Елена Рубелевская, которую Балахничев тренировал с 1997 по 2004 год, утверждает, что он был очень хорошим тренером. Ничего плохого о нем не может сказать и занимавшаяся у Балахничева ее дочка.

Тренер: баня была, растления не было

Сам Олег Балахничев, который ведет тренировки в бассейне ВЭФ, считает, что Ольга – мать Байбы и Тамары – была использована Федерацией современного пятиборья Латвии, чтобы от него избавиться. Он полагает, что у Ольги не все в порядке со здоровьем.

"Да, я парил голых девочек и раньше, и ни у одной никогда не возникало проблем. Многие уже выросли, у них свои дети и счастливые семьи. Понимаете, я русский человек, я знаю русские банные традиции, знаю советские тренерские традиции, но не знал, что голыми париться нельзя. Говоря конкретно про 2009 год, могу сказать: денег нет, а детям после тяжелых тренировок восстановиться надо. Баня – средство восстановления. Битье веником и массаж необходимы, чтобы расслабить мускулы. Массировал я и за пределами бани. Грудь и другие интимные зоны я никогда не трогал, все это придумано, как и история с Вильнюсом. Никакого секса и желания это делать у меня не было", - говорит тренер.

По его словам, из-за всех этих скандальных историй тяжело заболела, а затем ушла из жизни его супруга. Изначально к нему плохо относилась и следователь, но затем ее отношение изменилось, так как никаких подтверждений фактов растления не было констатировано. Своей вины в содеянном Балахничев не видит и не признает. По его словам, он никого не принуждал раздеваться, в баню все ходили добровольно, все происходило в рамках спортивных методик.

Следователь Татьяна Мацко, расследовавшая это дело, констатировала, что не было получено доказательств тому, что, делая голым девочкам массаж или же парив их веником, Балахничев получал сексуальное удовлетворение. Именно в этой связи дело и было закрыто.

Как отмечает издание, и Рижская окружная прокуратура, и Генеральная прокуратура отклонили просьбы Байбы и Тамары на возобновление расследования. В настоящее время их мать обратилась с аналогичной просьбой в Госполицию.