Генеральный комиссар Литовской полиции Линас Пярнавас

9 марта в телепередаче "Литва в прямом эфире" сказал, что, вероятно, Ева Страздаускайте могла попасть в инсценированное ДТП. Напомним, девушку ищут и в Латвии.

"Вероятно. Это вероятно. И тут работают эксперты, не только полиция, но из других сфер, специалисты учреждений, которые осматривают автомобиль и работают с ним", — ответил генкомиссар на вопрос, мог ли автомобиль стать участником инсценированного ДТП.

По словам Пярнаваса, в обнаруженной машине было немного горючего, но в детали он не был склонен вдаваться.

"Надо понять, что избыточная информация может нанести вред расследованию. Мы не можем комментировать все детали или возможные данные, которые у нас есть, поскольку лица, совершившие преступление, могут скрыть улики", — объяснил собеседник молчание.

Он заверил, что часть информации предоставляют обществу, поскольку нужна помощь. Пернавас указал, что и телефон Евы Страздаускайте нашла не полиция, а один гражданин.

"Когда все произошло, нашли автомобиль, осмотрели место, территорию увеличили. Мы сразу стали выяснять, но телефон был выключен. Мы не успели осмотреть место, где был найден телефон, но рабочий дорожной службы его нашел", — рассказал собеседник.

Полицейские нашли чехол от телефона.

"Телефон был выключен. В таком случае мы не можем найти его", — объяснил Пярнавас, почему телефон не нашла полиция.

Собеседник отказался также комментировать данные, обнаруженные в телефоне, но подтвердил, что звонили с него немало.

"Последний звонок был в 18:40 ч. ее парню", — сказал Пярнавас.

Он сказал, что пока ни одна из версий не отклонена. Опросили и близких девушки. Пока, по его словам, трудно сказать, не было ли конфликта между девушкой и ее другом во время последнего телефонного разговора.

9 марта полицейские опросили всех жителей Жеймяй, в лесочке рядом с которым был обнаружен автомобиль Audi A7 Страздаускайте. В город съехалось около 100 сотрудников полиции.

"Да, сегодня здесь было много полицейских. Говорили и со мной", — сказал DELFI в четверг вечером житель Жеймяй.

По словам мужчины, полицейские хотели узнать любую информацию, которая помогла бы найти девушку. Похоже, ничего узнать им не удалось.

"Все хотят помочь, все хотят что-то сообщить. Все бы так и сделали, если бы что-то знали. Однако, сколько мы говорили с людьми, никто ничего не знает", — рассказал мужчина.

Автомобиль Audi A7 был обнаружен в нескольких километрах от Жеймяй, недалеко от леса. Что произошло в лесу, где пропала девушка, до сих пор неясно. Пока ни один из многочисленных поисков не принес какого-либо результата, все версии — только предположение.

Как уже сообщалось, 5 марта, в 21.00 ч. поступило сообщение о том, что на темном автомобиле Audi A7 около 16.30 ч. из Плунге в Вильнюс уехала Ева Страздаускайте (1991 г.р.), которая пропала, после того как проехала Каунас, с ней нет связи, ее телефон выключен. 6 марта, в 1.30 ч. ее автомобиль был обнаружен в Йонавском районе. Девушки в нем не было.

Приметы Страздаускайте: рост 170 см, худощавого телосложения, на девушке был серый спортивный костюм, короткая черная куртка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки или видел ее, просят звонить по номерам (8 37) 303 450 или 112. Родители пропавшей девушки за ценную информацию о местонахождении их дочери обещают вознаграждение в размере 10 000 евро.