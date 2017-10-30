По данным издания, в минувшую субботу в Альтенштайге (федеральная земля Баден-Вюртемберг) произошла авария, виновник которой покинул место происшествия. Однако вскоре полиция остановила грузовик из Латвии по дороге между Эбхаузеном и Рохдорфом.
В организме водителя констатировали алкоголь. У него забрали водительские права и ключ от машины. Однако спустя некоторое время этот же автомобиль был остановлен патрулем в Херренберге. За рулем снова сидел пьяный латвиец, который на этот раз проявил агрессию и оскорблял полицейских.
Выяснилось, что латвиец тайно хранил у себя второй ключ от фуры и после конфискации первого воспользовался запасным. Начато следствие.