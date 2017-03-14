Полиция Германии задержала 34-летнего гражданина Латвии, который подозревается в убийстве 65-летнего немца в Фистервальде (федеральная земля Бранденбург). Как отмечает новостной портал Märkische Allgemeine Zeitung, предполагается, что с места происшествия убийца скрылся на машине своей жертвы в Берлин. Правда, сам подозреваемый все категорически отрицает.

Издание отмечает, что Йозеф К. был убит 30 января в своей квартире. Спустя неделю следствие вышло на предполагаемого преступника, а позже его задержали: как оказалось, латвиец попался на магазинных кражах.

23 февраля полиция обнаружила в Берлине, на Wittenberger Straße 87 Ford Mondeo, который злоумышленник похитил у жертвы. Теперь полиция устанавливает свидетелей, которые видели, как 2 февраля эту машину парковали на Seelower 1.

Также полиция разыскивает и свидетеля, который 5 февраля мог иметь контакты с подозреваемым на одной из автозаправок в Берлине. Следствие подчеркивает, что лицо объявлено в розыск именно в качестве свидетеля.