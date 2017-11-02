В аэропорту Ганновера задержан 33-летний гражданин Латвии, у которого при проверке в чемоданах обнаружили 38 кг ката. Об этом сообщает пресс-центр Федеральной таможенной службы Германии.

Установлено, что латвиец прибыл из Найроби (Кения) с двумя набитыми до отказа чемоданами наркотического вещества. На допросе он пояснил, что ему обещали заплатить за перевозку комиссионные в размере 1000 евро.

Кат считается природным аналогом амфетамина. Он воздействует на нервную систему, вызывая эйфорию, расслабление, а также вызывает зависимость.

Под его влиянием люди становятся очень разговорчивыми и кажутся неадекватными и эмоционально неустойчивыми. В большинстве стран Европы кат запрещен.

Дело передано на рассмотрение прокуратуре Ганновера.