Установлено, что латвиец прибыл из Найроби (Кения) с двумя набитыми до отказа чемоданами наркотического вещества. На допросе он пояснил, что ему обещали заплатить за перевозку комиссионные в размере 1000 евро.
Кат считается природным аналогом амфетамина. Он воздействует на нервную систему, вызывая эйфорию, расслабление, а также вызывает зависимость.
Под его влиянием люди становятся очень разговорчивыми и кажутся неадекватными и эмоционально неустойчивыми. В большинстве стран Европы кат запрещен.
Дело передано на рассмотрение прокуратуре Ганновера.