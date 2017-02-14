По информации прокуратуры, организатором перевозки наркотического вещества является 32-летний латвиец, который проживал в Мюнстере. Вместе с ним задержаны два подельника, старший из которых ранее был судим за наркоторговлю. Вместе со своими сообщниками он организовал поставки марихуаны из Нидерландов в Германию.
В ходе обыска по месту проживания подозреваемых полиция нашла 150 000 евро, которые были закопаны в саду. Предполагается, что это деньги, полученные от продажи наркотиков.
Следствие продолжается.