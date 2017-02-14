Полиция Мюнстера (ФРГ) нанесла удар по контрабандистам наркотиков: в минувшую субботу недалеко от немецко-голландской границы был остановлен автомобиль, при проверке которого изъяли 23 кг марихуаны на сумму более 100 000 евро. Об этом сообщают немецкие СМИ.

По информации прокуратуры, организатором перевозки наркотического вещества является 32-летний латвиец, который проживал в Мюнстере. Вместе с ним задержаны два подельника, старший из которых ранее был судим за наркоторговлю. Вместе со своими сообщниками он организовал поставки марихуаны из Нидерландов в Германию.

В ходе обыска по месту проживания подозреваемых полиция нашла 150 000 евро, которые были закопаны в саду. Предполагается, что это деньги, полученные от продажи наркотиков.

Следствие продолжается.