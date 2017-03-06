По предварительным данным, латвиец по неизвестным причинам потерял управление, в результате чего его автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с VW Scirocco. В результате столкновения обе отбросило на несколько метров, а затем они встали поперек проезжей части.
В ДТП пострадали пассажиры, один водитель получил крайне тяжелые травмы.
На месте происшествия работали пять бригад неотложной медицинской помощи. Проверка показала, что водитель BMW на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительным данным, общий ущерб, причиненный в результате ДТП, составил 18 000 евро.