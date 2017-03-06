Вечером 5 марта в городе Реда-Виденбрюк (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) произошла авария, в которой пострадали пять человек. За рулем автомобиля BMW находился пьяный гражданин Латвии. Об этом сообщает портал Die Glocke online.

По предварительным данным, латвиец по неизвестным причинам потерял управление, в результате чего его автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с VW Scirocco. В результате столкновения обе отбросило на несколько метров, а затем они встали поперек проезжей части.

В ДТП пострадали пассажиры, один водитель получил крайне тяжелые травмы.

На месте происшествия работали пять бригад неотложной медицинской помощи. Проверка показала, что водитель BMW на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, общий ущерб, причиненный в результате ДТП, составил 18 000 евро.