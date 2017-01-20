Борьба с нецелесообразным использованием фондов ЕС включена в число приоритетов Госполиции и в 2017 году. Расследованием подобного вида преступлений занимается, в основном, Управление по борьбе с экономическими преступлениями. В 2016 году УБЭП передало для начала уголовного преследования семь уголовных дел.
На основании анализа, проведенного специалистами Госполиции, было сделано заключение, что обычно к мошенничеству со средствами еврофондов причастны организованные группы, в которые входят действующие и бывшие предприниматели. В своих преступных схемах эти бизнесмены часто используют коммерсантов из других стран Евросоюза или же офшорные компании. Все преступления обычно тщательно планируются.
В расследовании подобных преступлений сотрудники УБЭП активно сотрудничают с коллегами из правоохранительных органов европейских стран, а также с работниками Министерства финансов, Министерства земледелия и Госканцелярии.