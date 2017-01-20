В 2016 году Госполиция предотвратила ряд мошенничеств со средствами фондов Евросоюза. По фактам несоответствующего использования еврофондов в прошлом году было начато 18 уголовных процессов. Как отмечают в пресс-центре Госполиции, в минувшем году предотвращены попытки мошенничеств на сумму около 20 млн. евро, годом ранее — на 14 млн. евро.

Борьба с нецелесообразным использованием фондов ЕС включена в число приоритетов Госполиции и в 2017 году. Расследованием подобного вида преступлений занимается, в основном, Управление по борьбе с экономическими преступлениями. В 2016 году УБЭП передало для начала уголовного преследования семь уголовных дел.

На основании анализа, проведенного специалистами Госполиции, было сделано заключение, что обычно к мошенничеству со средствами еврофондов причастны организованные группы, в которые входят действующие и бывшие предприниматели. В своих преступных схемах эти бизнесмены часто используют коммерсантов из других стран Евросоюза или же офшорные компании. Все преступления обычно тщательно планируются.

В расследовании подобных преступлений сотрудники УБЭП активно сотрудничают с коллегами из правоохранительных органов европейских стран, а также с работниками Министерства финансов, Министерства земледелия и Госканцелярии.