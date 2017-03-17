По информации Госполиции, в период с 1 января по 15 марта текущего года на дорогах Латвии увеличилось количество аварий, больше стало также и лиц, пострадавших в результате дорожных происшествий.

На период с 1 января по 15 марта 2017 года в Латвии зарегистрировано 3 866 ДТП, что на 344 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 591 аварии пострадали люди, что на 18% больше, чем годом ранее.

При этом в полиции отмечают, что за два с половиной месяца зафиксировано меньше аварий с погибшими: в прошлом году за этот период в ДТП погибли 27 человек, в нынешнем — 25. Чаще всего в авариях гибнут водители — 11 человек, а также пешеходы — 8 погибших.

Что же касается других показателей, то с начала года полиция зарегистрировала 12 063 нарушений скоростного режима, что на 2 083 меньше, чем в прошлом году. Также в полиции пояснили, что 48 416 протоколов о превышении скорости были составлены на основании информации, полученных с 42 стационарных фоторадаров.

Примечательно, что 11 025 протоколов составлены на владельцев зарубежных транспортных средств, что в 6,7 раз больше, чем в 2016 году, когда в Латвии работало только 20 стационарных фоторадаров.