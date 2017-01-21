Госполиция продолжает расследовать аварию с участием семи автомобилей, которая случилась в ноябре прошлого года на шоссе Тинужи — Кокнесе. Одна из пострадавших в том ДТП лечится, но компенсацию по страховке так и не получила.

Родственница пострадавшей, пожелавшая остаться анонимной, в разговоре с порталом Delfi выразила возмущение, что полиция не выяснила и не привлекла к ответственности тех, чьи "безответственные действия привели к аварии".

По словам женщины, наиболее серьезно в том ДТП пострадала ее мать, но выплату по страховке так и не получила, потому что "виновные не были найдены".

Пострадавшая в аварии женщина была доставлена в больницу с несколькими переломами, у нее был раздроблен нос, а сломанные ребра прокололи легкие и кишечник. "Прошло вот уже два месяца, но ей все еще можно кушать лишь жидкую пищу, она может двигать только одной рукой, не может нагибаться. Травм было очень много. Рождество нам пришлось встретить в больнице, поскольку требовалась повторная операция", — рассказала родственница пострадавшей женщины.

После аварии полиция начала уголовный процесс. По словам пресс-представителя Госполиции Анце Розите, расследование ДТП пока продолжается.

Председатель правления латвийского бюро страхования транспортных средств (LTAB) Янис Абашинс порталу "Delfi" объяснил, что в случаях, когда по факту ДТП начат уголовный процесс, страховщики ждут окончания процесса и итогового решения по нему.

"Согласно изменениям закона OCTA, вступившим в силу с 1 января, страховщику для выплаты компенсации пострадавшим в аварии, когда не надо дождаться окончания уголовного процесса, следует выполнить следующие условия: оценить размер причиненных потерь, выяснить обстоятельства происшествия, а также оценить и определить ответственность лиц, вовлеченных в ДТП. Чтобы страховщик мог выполнить требования закона, надо получить всю необходимую информацию из соответствующих органов. Поэтому, нередко, решения о выплате денег задерживаются из-за неполучения информации, а не по вине страховщика", — пояснил Абашинс.

Глава LTAB ометил, что изменения в законе также предусматривают право страховщика и LTAB требовать, чтобы получатель возмещения страхования вернул необоснованно выплаченную сумму, если по итогам уголовного процесса будут констатированы факты, которые не были известны, когда принималось решение о выплате возмещения.

Как сообщалось, 13 ноября прошлого года около 19.00 на трассе Тинужи — Кокнесе случилась авария с участием семи автомобилей. В результате пострадали шесть человек — мужчины 1993 и 1983 г.р., и женщины 1969, 1954, 1985 и 1993 г.р. Двое их них получили тяжелые травмы.

Согласно первоначальной информации, собранной полицией, причинами массовой аварии в Кегумском крае стали несоблюдение условий дорожного движения и агрессивная езда. Мужчина 1993 г.р. за рулем Mazda, двигаясь в сторону Риги, попытался совершить обгон колонны из нескольких машин, но на полосе встречного движения врезался в автомобиль Volkswagen. После чего с ними столкнулись три автомобиля, водители которых не соблюдали необходимую дистанцию. А еще две машины не успели затормозить и тоже оказались вовлечены в аварию.