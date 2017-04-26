В течение года за границей задержаны и выданы Латвии около 120 лиц, подозреваемых в совершении преступлений и правонарушений. Об этом заявил глава Отдела по международному сотрудничеству Госполиции Марис Гейда.

По его словам, ранее, в среднем, за год выдавали всего около 20 лиц. С началом геополитических процессов и расширением границ Евросоюза, а также с учетом того, что на внутренних границах практически отсутствует контроль, преступникам легче скрыться в ЕС. Чаще всего латвийские правонарушители прячутся от правосудия в Великобритании и Германии.

Однако в полиции отмечают, что зачастую оперативному следствию и раскрытию преступлений мешает медлительность коллег из других стран. Иногда представители правоохранительных органов других государств не предоставляют нужную информацию, которая необходима латвийской стороне при расследовании объемных дел.

Согласно данным полиции, в прошлом году латвийское отделение Интерпола начало 25 проверок в сфере распространения детской порнографии, а также 17 проверок в сфере предотвращения реализации наркотиков и многое другое.