По данным ЛРУП, 31 октября, примерно в 15.00 была получена информация о том, что в квартиру жителя Даугавпилса ворвался незнакомец, повалил пожилого мужчину на пол и, пригрозив расправой, похитил 7000 евро.
По делу был начат уголовный процесс, в рамках которого уже на следующий день полиция задержала подозреваемого. Во время обыска стражи порядка нашли у него часть похищенной суммы — 2 934 евро.
Известно, что нападавший ранее неоднократно попадал в поле зрения органов правопорядка и был судим за имущественные преступления. Следствие продолжается.