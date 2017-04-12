Калварийские пограничники задержали гражданина Латвии, который на автомобиле нелегально вез в Западную Европу двух попросивших убежища в Латвии сирийцев — отца и сына. Водителю грозит уголовная ответственность, а граждане Сирии будут возвращены в Латвию.

В минувший вторник пограничники Калварийской заставы Варенского подразделения Службы охраны госграницы Литвы в пределах деревни Салапяраугис Калварийского самоуправления, на дороге Мариямполе — Сувалки остановили следовавший в Польшу автомобиль Audi A6 с латвийскими номерами.

За рулем автомобиля был 36-летний гражданин Латвии. Личности находившихся в этом автомобиле иностранцев были подтверждены, когда сотрудники СОГГЛ связались с латвийскими пограничниками. Пока не рассмотрены просьбы и не приняты решения о предоставлении убежища, сирийцы не имели права выезжать из Латвии.

СОГГЛ утверждает, что действия гражданина Латвии в этом случае трактуются как незаконная перевозка людей через госграницу. В этой связи начато досудебное расследование. Помещенному в арестантскую водителю грозят штраф или арест, или же лишение свободы на срок до 6 лет.