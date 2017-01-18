Эстонская полиция задержала гражданина Латвии, которого подозревают в том, что он украл у женщины золотые ювелирные украшения, угрожая ей ножом.

Во вторник в полицию поступило сообщение, что в квартире на улице Кеск в Валга мужчина пригрозив своей знакомой ножом, украл у нее различные золотые украшения и сбежал. Женщина не пострадала и, пережив изначальный шок, сообщила в полицию. Ущерб от кражи она оценила в 1300 евро.

Так как у полиции были основания полагать, что мужчина может двинуться в направлении границы с Латвией, они оповестили об этом латвийских коллег. В результате полиция задержала 30-летнего гражданина Латвии, при котором нашли и часть украденных украшений.

Задержанный не был наказан в уголовном порядке в Эстонии, но зато был неоднократно судим в Латвии в связи с различными наркотическими преступлениями и преступлениями против собственности.

На время досудебного разбирательства мужчина взят под стражу.