Суд штата Нью-Йорк за утопление жениха в реке Гудзон приговорил гражданку Латвии 37-летнюю Ангелику Грасвалде к тюремному заключению сроком от 16 месяцев до четырех лет, сообщает AP.

В июле этого года Грасвалде признала свою вину в смерти Винсента Виафоре в результате преступной халатности. Она подтвердила, что 19 апреля 2015 года вытащила пробку каяка своего жениха, зная, что он не надел спасательного жилета и гидрокостюма, а вода в Гудзоне холодная и река опасная. Пара посещала остров, на котором находится замок Баннермана.

Грасвалде задержали 30 апреля 2015 года, а через месяц нашли труп Виафоре. Как отмечают прокуроры, пробка от каяка Виафоре позже была найдена в машине, на которой ехала Грасвалде. Мотивом убийства они считают страховку в 250 000 долларов.

По мнению адвоката Грасвалде, учитывая время, которое его клиентка уже провела в заключении, в декабре ее уже могут освободить. Прокуратура заявила, что Грасвалде депортируют.

Сама Грасвалде после оглашения приговора сказала, что любила своего жениха и скучает по нему, а также заявила, что судебный процесс был "необъективным и несправедливым".