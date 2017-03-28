По данным издания, утром 23 марта две собаки породы питбуль напали на полицейских из числа охраны, несущей службу возле резиденции министра. По стечению обстоятельств все произошло из-за ссоры молодой женщины (гражданки Латвии) с водителем такси. Ссора была настолько громкой, что крики вынудили двух полицейских подойти ближе, чтобы помочь решить конфликтную ситуацию.
Как отмечает газета, девушка спустила собак в сторону таксиста, однако псы напали на полицейских. Один из стражей порядка получил телесные повреждения, второму собаки разорвали форму. Женщину задержали и доставили в полицейское отделение в Эксархи, где она категорически отрицала все выдвинутые ей обвинения.