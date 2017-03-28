В Афинах на прошлой неделе произошел странный инцидент, в которой оказались вовлечены гражданка Латвии, ее собаки породы питбультерьер, таксист и полицейские из охраны резиденции госминистра Алекоса Флабурари. Об этом сообщает газета Iefimerida.

По данным издания, утром 23 марта две собаки породы питбуль напали на полицейских из числа охраны, несущей службу возле резиденции министра. По стечению обстоятельств все произошло из-за ссоры молодой женщины (гражданки Латвии) с водителем такси. Ссора была настолько громкой, что крики вынудили двух полицейских подойти ближе, чтобы помочь решить конфликтную ситуацию.

Как отмечает газета, девушка спустила собак в сторону таксиста, однако псы напали на полицейских. Один из стражей порядка получил телесные повреждения, второму собаки разорвали форму. Женщину задержали и доставили в полицейское отделение в Эксархи, где она категорически отрицала все выдвинутые ей обвинения.