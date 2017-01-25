Трое граждан стран Восточной Европы приговорены на Тайване к пяти годам тюрьмы каждый за киберкражу из банкоматов First Bank в городах Тайбэй и Тайчжун суммы, эквивалентной 2,6 млн долларов.

К тюремному заключению приговорен гражданин Латвии Андрейс Перегудовс, а также гражданин Румынии Михаил Колибаба и гражданин Молдавии Николай Пенков.

Кража была осуществлена с использованием вирусных компьютерных программ. По данным властей Тайваня, осужденные летом прошлого года воспользовались уязвимостью в сервере лондонского отделения банка, чтобы заразить систему вирусными программами.

Это позволило хакерам снять все загруженные в банкоматы деньги. За десять минут они опустошили 34 банкомата и унесли деньги в больших сумках.

В этом деле значатся еще 19 подозреваемых, которые предположительно после совершения преступления покинули Тайвань.

Для Тайваня это первый случай кражи хакерами столь крупной суммы денег. После инцидента на острове была заблокирована работа более тысячи банкоматов.