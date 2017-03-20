Хулиган распылил в лицо кассиру газ: пострадавшая получила ожоги глаз

Foto: F64 По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции, вечером 18 марта в Лиепае, в одном из магазинов на ул. Клайпедас произошло ЧП: неизвестный хулиган распылил 30-летнему кассиру в лицо слезоточивый газ. Как отмечают в КРУП, у пострадавшей констатировали химический ожог глаз. В настоящее время полиция расследует обстоятельства происшествия.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.